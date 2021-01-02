الكوشة المنزلية.. طريقة جديدة لمواجهة حظر الأفراح (صور)

مع انتشار فيروس كورونا وبدء ذروة الموجة الثانية استغلت الفتاة العشرينية جلوسها في المنزل، ومنع إقامة الأفراح والمناسبات في عمل ديكورات مميزة لتزيين كوشة العرائس في المنزل، لأجواء مناسبة للأفراح متناغمة ومتناسقة، والورود الملونة وإنارات خارجية لرسم البهجة.بسمة محمد رمضان، ذات الـ21 عامًا تقطن في محافظة القليوبية، تقول: "بدأت شغل الديكور في فترة الكورونا كنت زهقانه من قعدت البيت وأنا في شغل تعديل سلوك للأطفال بنعمل ديكور بسيط جدًا عشان نفرح الأطفال فكنت بدور على اليوتيوب وشوفت فيديوهات حبيت الفكرة ونزلت اشتريت ماتريل وقعدت أجرب فى البيت عندي شوية وبعدين خدت كورسات وابتديت أعمل جروب وبيدج ولقيت الأفراح اتمنعت والمناسبات فقررت أفرح الناس وأعملهم كوشة في البيت وديكورات في المنزل".تروي "بسمة"، أنها تعقم كل الأدوات والخامات المستخدمة في الديكور، وأن والدها الداعم الأساسي لها، وتشجعها على تحقيق حلمها بأن تصبح مصممة ديكورات أفراح مشهورة، ولها طابع خاص.