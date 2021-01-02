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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

إقبال فنادق الأقصر وأسوان على مبادرة «شتى فى مصر»

السبت 02/يناير/2021 - 11:19 م
فنادق الأقصر
فنادق الأقصر
رامى حسين
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قال ماجد أنطوان، رئيس غرفة المنشأت الفندقية بوجه قبلي والصعيد، إن هناك إقبالًا من قبل الفنادق للمشاركة في مبادرة «شتي في مصر» التي ستنطلق 16 يناير الجاري حتى 20 فبراير المقبل.

وأضاف أن فنادق الأقصر وأسوان كانت من ضمن المطالبين بتفيذ هذه المبادرة وتخفيض أسعار التذاكر لكي يستطيع المواطن المصري اتخاذ قرار السفر.

وأشار «أنطوان»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المناقشات بين وزارتي السياحة والآثار والطيران لإخراج هذة المبادرة إلى النور، فالطيران قامت بوضع أسعار تشجيعية لتذاكر الطيران الداخلية، فقد تم الموافقة على سعر تذكرة الطيران إلى كل من الأقصر وأسوان 1500 جنيه، وشرم الشيخ 1750 جنيهًا، والغردقة 2000 جنيه.

وأوضح أن الفنادق وضعت سعر الليلة السياحية بالإقامة الكاملة بما يتراوح ما بين 600 إلى 1600 جنيه لليلة، مؤكدًا أن أسعار الليلة السياحية مناسبة، وخاصة أن الفصل في الاختيار سيقوم به العميل، وسيتم عرض كافة الفنادق أمامه لاختيار ما يناسب ظروفه الاقتصادية.

ولفت إلى أن السياحة الداخلية هى قوام وأصل السياحة، ولا يمكن لأي دولة سياحية أن تتغافل حركة السياحة الداخلية لديها، ففى ظل الظروف الحالية وتداعيات فيروس كورونا شهدت العديد من الدول الأوربية انتعاشًا في فنادقها نتيجة زيادة إقبال مواطنيها.

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