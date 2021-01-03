شيرين تنتهى من مشاهد «الشنطة» وتعود من دبى لتصوير «بيت العيلة 3»

انتهت الفنانة شيرين من تصوير مشاهد فيلمها السينمائي الجديد «الشنطة»، وهي المشاهد التي تم تصويرها في مدينة دبي بالامارات، لتعود إلى القاهرة لبدء تصوير مشاهدها في مسلسل «بيت العيلة» الجزء الثالث.وقالت مصادر قريبة من الفنانة شيرين، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنها صورت ما يقرب من من أسبوعان هناك في دبي، بينما بدأ صناع مسلسل «بيت العيلة» تصوير المشاهد بدونها لحين عودتها لبدء تصوير مشاهدها في المسلسل الذي كان قد عرض منه الجزء الاول في عام 2009، والثاني في عام 2010.في نفس السياق، فقد صور الفنان بيومي فؤاد عددًا من مشاهد فيلم «الشنطة» بمدينة دبي، وهو من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي، ومن تأليف تامرعبدالمنعم، ومن بطولة بيومي فؤاد، وشيرين، ودانا حلبي، وشريف الدسوقي، ومحمد عبد العظيم، والفنان الإماراتي أحمد عبد الرازق، والطفلة بيزي، وظهور خاص للنجم محمد لطفي، ومن إخراج أحمد البدري.