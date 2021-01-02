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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الصحة»: الدولة تتكفل بتكلفة برتوكولات علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة

السبت 02/يناير/2021 - 11:11 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة تتكفل بتكاليف برتوكول العلاج للمصابين بالفيروس الذين يتوجهون المستشفيات الخاصة.

وأوضحت في تصريحات صحفية أن الوزارة توفر كافة الأدوية مرتفعة السعر في برتوكول العلاج للمصابين بفيروس كورونا للمستشفيات الخاصة وتطلب منهم عدم ضمها إلى فاتورة حساب المريض.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم علاج كافة المصابين بالفيروس بالمجان داخل مستشفيات وزارة الصحة السكان وتوفير كافة الأدوية التي يحتاجها المريض بعد انتهاء كورس العلاج داخل المستشفى.

ولفتت إلى أن الدول مستعدة للموجة الثانية وذروتها وذلك من خلال كافة المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين داخل المستشفيات، مشددة على محاسبة كافة المقصرين والمتهاونين في توفير الخدمة الطبية للمرضى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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