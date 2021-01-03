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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

37.6 مليون طن إنتاج مصر من الغاز خلال 10 أشهر

الأحد 03/يناير/2021 - 03:14 ص
الغاز الطبيعى
الغاز الطبيعى
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى حدود 37.6 مليون طن خلال أول 10 أشهر من عام 2020، مقابل 41.8 مليون طن خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 4.2 مليون طن خلال عام.

ولفت جهاز الإحصاء إلى تنامي حجم الاستهلاك من 34.4 مليون طن لـ 38 مليون طن خلال فترة المقارنة ذاتها.

فيما ارتفعت معدلات إنتاج السولار ل8.263 مليون طن خلال أول 10 أشهر من عام 2020، مقابل 5.551 مليون طن خلال الفترة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 48.8% خلال عام، كما ارتفعت معدلات إنتاج البوتاجاز من 1.511 مليون طن لـ 1.583 مليون طن خلال الفترة ذاتها.

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