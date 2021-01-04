وزيرة الصحة: ما يعلن عن إصابات كورونا لا يتخطى 15% من الاعداد الحقيقية

إصابات كورونا في مصر





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. وأكد زايد أن الوزارة تحتسب كافة المصابين الذين يلجئون للمستشفيات ويحتاجون للعناية الطبية المشددة، موضحة أنه يتم احتساب كافة حالات الوفاة التي تتوفر مصابة بالفيروس.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.





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وأوضحت زايد في تصريحات صحفية أن هناك ما يقرب 85% من المصابين بفيروس كورونا لا يعلمون إصابتهم بالفيروس أو مصابين بدون أعراض أو مصابين لا يلجئون للمستشفيات الحكومية لذلك لا يتم تسجيلهم ضمن أعداد الإصابات بفيروس كورونا.