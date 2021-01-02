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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الدنمارك تسجل 86 إصابة بكورونا المتحور

السبت 02/يناير/2021 - 11:02 م
كورونا
كورونا
عبير سليم
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أعلنت الوكالة الدنماركية لمكافحة الأمراض المعدية، اليوم السبت، تسجيل 86 إصابة بفيروس كورونا المتحور المكتشف مؤخرا في المملكة المتحدة، معربة عن قلقها لازدياد الإصابات المحلية به.

ووفقا لما أودته وكالة الأنباء الفرنسية، نبهت المسؤولة في الوكالة تيرا غروف كروس، إلى أن تفشي الفيروس المتحور المعدي بوتيرة أسرع، من شأنه أن يسفر عن منحن وبائي أكثر حدة.

وأضافت أن "هذا يعني وجوب تعزيز تدابير الوقاية من العدوى أو إبقاؤها لفترة أطول للسيطرة على الوباء".

والمملكة الاسكندينافية التي يبلغ عدد سكانها 5.8 ملايين نسمة هي الدولة التي أبلغت عن أكبر عدد من الإصابات المماثلة، وفق الأرقام التي تعلنها السلطات الصحية الوطنية.

ولا يرتبط تفشي الفيروس المتحور في الدنمارك حصرا بالأشخاص الذين زاروا المملكة المتحدة.

وتعد الدنمارك واحدة من بين أكثر الدول التي تعمل على رصد هذا النوع من الإصابات، وإعداد فحص "بي سي آر" جديد من شأنه أن يكشف تغيرات الفيروس.

وتوصي السلطات الصحية بإبقاء القيود المعمول بها وهي العمل عن بعد، وإغلاق المدارس والشركات باستثناء الصيدليات ومتاجر المواد الغذائية، لمنع تفشي الفيروس.

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