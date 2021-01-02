مها صبري نجمة ماتت بسبب إيمانها بالسحر وصداقتها للدجالين

ليس البسطاء وأبناء الريف والقرى فقط هم من يؤمنون بالسحر والدجل، فالأمر منتشر بين مختلف الطبقات والأعمار والفئات، وهو ما تؤكده حالة الفنانة الراحلة مها صبري.رغم مرور الزمن وظهور أغنيات جديدة للخطوبة والزفاف، إلا أن أغنية «ماتزوقيني ياماما» ما تزال تستخدم خلال حفلات الخطوبة والاحتفالات العائلية بمراسم ما قبل الزفاف، وهي واحدة من أشهر أغنيات الفنانة الراحلة مها صبري.أسمها الحقيقي زكية فوزي محمود من مواليد حي باب الشعرية بالقاهرة في العام 1932، واكتشفتها المنتجة ماري كويني صاحبة أكبر الاكتشافات الفنية في تلك الفترة، وقدمتها في أول أفلامها «أحلام البنات» من إنتاج العام 1959، واختار لها أسم مها صبري الفنان عبدالسلام النابلسي، بينما من قدمها في الإذاعة الموسيقار محمد فوزي وقدمها لإحد مخرجي الإذاعة وكانت بداية الانطلاق الفني لها.كانت مها صبري، بطلة للعديد من الأفلام، منها «بين القصرين» نجيب محفوظ، وأفلام «لقمة العيش- حكاية غرام- إسماعيل يس في السجن- حسن وماريكا- منتهى الفرح»، ووصلت أعمالها إلى ما يزيد عن 25 عملًا فنيًا.وتزوجت مهات مرتين ما قبل وأثناء عملها الفني وطلقت، حتى تعرفت على اللواء علي شفيق، وهو أحد رجال المشير عبدالحكيم عبدالناصر الذي عرض عليها الزواج مقابل الاعتزال وهو ما حدث بالفعل حتى جاءت هزيمة 1967، ووضع زوجها تحت الإقامة الجبرية، كما أوقفت الإذاعة اغانيها فلجأت إلى أم كلثوم لمساعدتها للعودة إلى العمل وإذاعة أغانيها، وبعد وفاة عبدالناصر تحسنت الأوضاع بالنسبة لها، فقد سافرت بصحبة زوجها إلى لندن وعمل هناك في التجارة ومات مقتولًا.وبعد عودتها إلى مصر كانت في حالة نفسية وصحية سيئة، حتى نصحتها أحد جاراتها في السكن بزيارة أحد الدجالين، ليساعدها في الشفاء وتحسين أوضاعها، ودخلت بالفعل إلى ذلك العالم وأصبحت تتردد على العديد منهم، وبدأ هؤلاء الدجالون ينصحونها بتناول بعض الأعشاب ويعطوها لها بكثرة، كذلك نصحوها بما يسمى الزئبق الأحمر، وقد تسببت تلك الأعشاب بإصابتها بقرحة في المعدة لتتوفى عن عمر يناهز الـ57عامًا.