لولا صدقي رفضها فريد الأطرش فتزوجت 9 مرات وهاجرت إلى إيطاليا

لم تكن أبدًا من نجمات البطولة أو صاحبات الدور الأول في السينما، إلا أن تأثيرها على الشاشة لا يقل عن بطلات الأعمال التي شاركت فيها، فقد كانت لولا صدقي واحدة من أشهر صاحبات البشرة السمراء في السينما المصرية، وأشهر من قدمت شخصية المرأة الشريرة أو المستهترة اللعوب التي تحترف المؤامرات لإيقاع الرجال أو الانتقام ممن يرفض حبها.لولا صدقي رغم ما كانت تتمتع به من جمال إلا أنها لم تحصل على دور البطولة ولم يحالفها الحظ بأن يوضع أسمها على "أفيشات الأفلام" كنجمة، كما لم يحالفها الحظ أيضًا في قصص الحب فقد تزوجت لولا صدقي 9 مرات لم يكن من بينهم فريد الأطرش الذي وقعت في غرامه.هي ابنة الكاتب أمين صدقي والدتها إيطالية من مواليد العام 1923، وقد أحبت الفن منذ صغرها حتى كانت بدايتها الفنية كمطربة وراقصة في الكباريهات تغني باللغة الفرنسية رغم اعتراضات والدها في البداية، ثم انتقلت بعد ذلك للعمل في المسرح وهو ما فتح لها الباب لدخول عالم السينما.وجاء دخولها لعالم السينما عن طريق المخرج أحمد بدرخان في فيلم "حياة الظلام" لتبدأ مسيرتها الفنية مقدمة حوالي 49 عمل من تاريخ السينما المصرية.ويعد العدد الأكبر من أفلام التي أدتها الفنانة لولا صدقي كان أمام المطرب والملحن فريد الأطرش، والذي وقعت في غرامه منذ العمل الأول لهما معًا وهو فيلم "عفريته هانم"، لكن ما خيب آمالها هو صد فريد الأطرش لها بطريقة غير مباشرة من خلال تكراره الحديث عن تفرغه لعمله الفني فقط.أما الدنجوان رشدي أباظة فقد شاركت أمامه في فيلم "المليونيرة الصغيرة" بطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وكان في بداية مشواره الفني فأعجبت به وهو كذلك ونشأت علاقة حب بينهما استمرت لما يقارب عام وسط همس في كواليس الوسط الفني ذلك الوقت انهما تزوجا سرًا لمدة عام.وأما أول الأزواج العلنيين في حياة لولا صدقي فقد كان من رسام أفيشات السينما في ذلك الوقت محمد راغب ولم يستمر زواجهما كثيرًا، لتتزوج للمرة الثانية من شاب ذو أصول ثرية لكنها لم تستمر معه في الزواج لأنه لم يكن يعمل، والزواج الثالث كان من نصيب المصور السينمائي الإيطالي جياني دالمانو والذي أشهر إسلامه للزواج منها وسمي أمين المهدي.بينما كان زوجها الرابع من ذوي الأملاك، ويعيش على ثراء أبيه وأمه، أما خامس أزواجها فكان محللًا للزوج الرابع الذي طلقها ثلاث مرات، والزوج السادس كان رسامًا فرنسيا، ولم يستمر زواجهما طويلًا لكونه استدعي للعودة الى باريس، وكان الزوج السابع إيطاليّا، يشغل منصب مدير فندقي المقطم والمنتزه، ولم يعرف أحد شيئا عن هذا الزواج، إلا بعد أن وقع بينهما الطلاق، وتزوجت الرجل الثامن، وهو علي رضوان مدير إنتاج شركة أفلامها السينمائية، وظروف زواجها وطلاقها منه لم يعرف تفاصيلها أحد، أما الزوج التاسع والأخير، فهو رجل أعمال أرمني، التقت به في لبنان وهو كان أخر الرجال في حياتها، وهاجرت إلى إيطاليا وشاركت هناك في العديد من الأفلام الإيطالية والفرنسية والأمريكية، وعاشت حياتها في هدوء وتوفت في العام 2001.