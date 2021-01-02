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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الصحة»: وفيات كورونا في 2020 هو 3.3 % من إجمالي الوفيات

السبت 02/يناير/2021 - 10:58 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
سارة سعودى
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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن نسبة عدد الوفيات بفيروس كورونا في مصر خلال 2020 بلغت 3.3 من إجمالي عدد الوفيات.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان في تصريحات صحفية أنه يتم تسجيل كافة الوفيات المصابة التي توفيت بفيروس كورونا حتى إذا لم تحدث حالات الوفاة داخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد سجلت أمس الجمعة 1409 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 56 جديدة، ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 139471 حالة من ضمنهم 112826 حالة تم شفاؤها، و7687 حالة وفاة.

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