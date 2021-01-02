ضبط 57 ألف كيس بطاطس منتهية الصلاحية بالبحيرة

شنت إدارة تموين كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حملة على أحد مخازن الأغذية تم خلالها ضبط 57 ألف و600 كيس بطاطس مقليه منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام.وتم تحميل 15 سيارة نقل والتحفظ على جميع الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.