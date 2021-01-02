«الصحة»: 30 % من مصابي كورونا ربات بيوت

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن هناك ارتفاع في أعداد المصابين خلال الشهرين الماضيين، متوقعة استمرار ارتفاع معدل الإصابات خلال فصل الشتاء.وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية أن فصل الشتاء يعرف بزيادة أعداد الإصابة بالأمراض النفسية، مشيرة إلى أن 30% من الإصابات بالفيروس في مصر من السيدات ربات البيوت الذين يجلسون فترات طويلة في المنزل.وشددت زايد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار العدوي والإصابة بالفيروس حتى تمر فترة الذروة للموجة الثانية من الفيروس.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.