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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تقرير يوناني: على أثينا الاستعداد لحرب مع تركيا

السبت 02/يناير/2021 - 10:49 م
تركيا
تركيا
محمد عمر
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حذر تقرير يوناني من مغبة تساهل حكومة أثينا تجاه الانتهاكات التركية، مشددا على أن التمسك بالقانون الدولي فقط لن يجدي اليونان في مواجهة الأطماع التركية.

وقالت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية في تقرير لها اليوم، إن هناك حرب مصغرة مع تركيا على وشك الحدوث إذا "لم تترك اليونان جانبًا متلازمة التسول" وفي نفس الوقت على أثينا أن تتوقف عن الاحتجاج بالقانون الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسات والقوانين الدولية مليئة بالعيوب ولأن اليونان تتعرض للتهديد العسكري باستمرار وإذا لزم الأمر فسيتم الدفاع عنها بالأسلحة بالقدر المطلوب، ولن يمكن مواجهة العدوان العثماني الجديد إلا من خلال الأفعال الذي بات يطلق النار على الجميع.

وتسائلت الصحيفة عن سبب تصرف الأتراك وكأنهم يريدون حربًا صغيرة في بحر إيجه؟ ولماذا يستخفون بالقوة العسكرية لليونان؟

وأشارت "جريك سيتي تايمز"، إلى أنه لا أحد يستطيع أن يستبعد بدء حرب صغيرة جراء استفزاز أو حتى حادث عارض كما حدث من تصادم بين فرقاطة تركية ويونانية، مؤكدة أن الأتراك ربما لأسباب نفسية أكثر أرادوا دائمًا الرد بدلًا من إثارة الحرب لكن في ظل الرئيس الصاخب رجب طيب أردوغان ربما يريدون بدء حرب ويبحثون عن سبب.

وشددت الصحيفة على أن وقوع حرب صغيرة مع تركيا أمر مطروح على الطاولة، لذا اليونان بحاجة إلى تعزيز قوتها ويجب ألا تخضع قوة اليونان أبدًا لقوة تركيا العسكرية مشيرة إلى أن اتفاقية الدفاع مع دول مثل فرنسا، هي طريق ذو اتجاه واحد ومضاعف للقوة.

ونوهت الصحيفة إلى أن اليونانيين إذا كان يخشون القتال اليوم، فسيخسرون اليونان يومًا ما، وإذا استمرت الأراضي اليونانية في التحول إلى "جبن سويسري"، فسيكون المستقبل مشؤومًا على الجميع لذا عليهم أن يكونوا كالقبضة الفولاذية في وجه أطماع تركيا.

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