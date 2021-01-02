وزيرة الصحة: «تحيا مصر» سيوفر التطعيم للمواطنين مجانا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن صندوق تحيا مصر بتحمل تكلفة لقاح كورونا وتوفيرة للمواطنين بالمجان.وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية أن المواطنين القادرين على دفع تكلفة تلقي الجرعة سيتم وضع آلية لهم لتحصيل التكلفة وسيتم الإعلان عنها قريبا.وأعلنت وزارة الصحة والسكان توفير لقاح فيروس كورونا بالمجان للمواطنين.