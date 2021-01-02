«الصحة»: بدء تطعيم الأطباء ضد كورونا الأسبوع الثالث من يناير

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة ستبدأ في تطعيم الفئات المستهدفة ضد كورونا خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري.وأوضحت في تصريحات صحفية، أنه تم تحديدها الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وهم الأطباء وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة ليكون لهم الأولوية في تلقي اللقاح.وأشارت زايد إلى أنه سيتم تطعيم 20 مليون مواطن خلال عام 2021 على جدول زمني سيتم الإعلان عنه قريبا.وكانت الدكتورة هالة زايد أكدت أن الوزارة حريصة على التعاون مع الجانب الصيني خاصة في مجال توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن التعاون في مختلف مجالات الصحة العامة، وبناء منصة لنقل وتبادل الخبرات بين الشركاء المعنيين والمؤسسات الدولية في البلدين لتعزيز التعاون بين الجانبين.