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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: تعاقدنا على 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 10:48 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من اللقاحات المستخدمة ضد فيروس كورونا.

وأوضحت وزيرة الصحة في تصريحات صحفية أنها تعاقدت مع التحالف الدولي للقاحات "جافي" لتأمين 40 مليون جرعة، ومن لقاح استرازينكا 20 مليون جرعة، ومن شركة سينوفارم 40 مليون جرعة تكفي، ليصل إجمالي عدد اللقاحات التي تم التعاقد عليها 100 مليون جرعة تكفي 50 مليون مواطن.

وكانت شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان ولجنة الصحة الوطنية بجمهورية الصين الشعبية، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والسفير الصيني لدى مصر "لياو لي تشانغ"، بديوان عام الوزارة، وذلك بحضور كل من الدكتورة نيفين النحاس، مديرة المكتب الفني للوزيرة، و"شياو جونجانغ" الوزير المفوض للسفارة الصينية لدى مصر.

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