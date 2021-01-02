نائب محافظ سوهاج يتفقد قرية عرابة أبو الدهب ضمن «حياة كريمة»

تفقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية عرابة أبو الدهب بمركز سوهاج، لتصبح قرية نموذجية، ضمن خطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تهدف لتطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجا.وتفقد نائب المحافظ مجمع الخدمات بمجلس القرية وتطويره بالكامل من تركيب إنترلوك وبلدورات ودهانات وتطوير البوابة الخارجية للوحدة المحلية، وتطوير مركز شباب عرابة أبو الدهب، بالإضافة إلى مدرستين ابتدائي وإعدادي، ورفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية بالقرية، وأعمال مبادرة وزارة القوى العاملة "مهنتك مستقبلك" ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتدريب شباب وفتيات القرية على مهن التفصيل والخياطة والسباكة، والتركيبات الكهربائية.ووجه القاضي بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقا لخطة التنفيذ الموضوعة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد، لافتا إلى المتابعة الدورية والزيارات الميدانية المستمرة لتلك المشروعات، وأهمية الحفاظ على ما تحقق من تطوير بالقرية.