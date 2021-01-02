آلاف الإصابات ومئات الوفيات بكورونا في جنوب آسيا

سجلت اندونيسيا اليوم 7203 إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد-كوفيد 19) إضافة إلى 226 حالة وفاة بالفيروس.وقالت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان لها إن إجمالي الإصابات بلغ 758473 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 22555 حالة.وأشارت إلى أن مجموع حالات التعافي من المرض في أندونيسيا بلغ 625518 حالة لتبلغ نسبة التعافي 82.5 % من مجموع الإصابات.من جهة أخرى سجلت وزارة الصحة الماليزية اليوم 2295 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالاضافة إلى تسعة وفيات بالفيروس.وقالت الوزارة في بيان ان إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 117373 حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات 483 حالة فيما بلغ إجمالي المتعافين 94492 حالة لتبلغ نسبة التعافي 80.5 % من مجموع الإصابات.وفي الفلبين سجلت وزارة الصحة اليوم 1097 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اضافة الى 5 حالات وفاة.وقالت وزارة الصحة الفلبينية في بيان ان إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 476916 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9253 حالة.وأشارت إلى أن مجموع حالات التعافي من المرض في الفلبين بلغ 439942 حالة لتبلغ نسبة التعافي 92.2 % من مجموع الإصابات.أما في بنجلاديش فسجلت وزارة الصحة 684 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 32 حالة وفاة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 515184 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7599 حالة وبلغ إجمالي حالات التعافي 459620 حالة لتبلغ نسبة التعافي 89.2 % من مجموع الإصابات.وفي ميانمار سجلت وزارة الصحة 574 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 125616 حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات 2711 حالة وبلغ مجموع حالات التعافي من المرض 108660 حالة لتبلغ نسبة التعافي 86.5 % من مجموع الإصابات.وإلى تايلاند حيث سجلت البلاد 216 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد19) وحالة وفاة واحدة ما يرفع إجمالي المصابين إلى 7379 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 64 حالة بينما بلغ مجموع حالات التعافي 4299 حالة لتبلغ نسبة التعافي 58.3 % من مجموع الإصابات.