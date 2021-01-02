رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مصطفى الشيمي: سعيد بوصولي للقائمة القصيرة لجائزة المسرح

السبت 02/يناير/2021 - 10:26 م
مصطفي الشيمي
مصطفي الشيمي
خالد حماد
طباعة
أعرب الكاتب المسرحي مصطفى الشيمي عن سعادته لوصول عمله المسرحي "شبيك لبيك أيها الجني" للقائمة القصيرة لجائزة الهيئة العربية المسرح.

وقال الشيمي لـ«الدستور»، إنه سعيد بوصول مسرحية "شبيك لبيك أيها الجني" للقائمة القصيرة لجائزة الهيئة العربية للمسرح (فرع الطفل)، مؤكدًا أهمية الجائزة ودورها في صناعة التنافس الإبداعي على مستوى الوطن العربي، لافتًا إلى أن الحصول عليها يمثل إضافة حقيقية لكل كاتب، خاصة أن القائمة حافلة بالمبدعين ممن يقدر تجاربهم.

وتابع "سعادتي كبيرة لأن الترشح في أدب الطفل يمثل لي نفس الشغف والجنون الذي يحيطني وأن أكتب للكبار، مشيرًا إلى أنه "من الجيد أن تدعم الهيئة العربية للمسرح أدبَ الطفل، فهذا الأدب مظلوم في بلادنا، بسبب نظرتنا القاصرة له بوصفه أدب من الدرجة الثانية، وهى نظرة أساهم ضمن مبدعين آخرين في تغييرها.

وأكد الشيمي أن "أدب الطفل قادر على تقديم نصوص لا تقل عن أدب الكبار، عبر كتابات قادرة على تغيير الوعي وهو غاية أصيلة للأدب"، مختتمًا تصريحاته بأنها "ليست المرة الأولى التي أترشح فيها للقائمة القصيرة لجائزة الهيئة العربية المسرح، بل المرة الثالثة وآمل أن يبتسم الحظ لي هذه الدورة، خاصة أن الجائزة مثلت تحديًا شخصيًا، بأن أكتب في كل مرة نصًا أفضل."

موضوعات متعلقة

الأمن يفض سرادق عزاء والدة لاعب الزمالك حازم إمام (صور)

السيسي يوجه بالحصول على أفضل عروض الشركات العالمية لأكثر اللقاحات فعالية وبأكبر كمية

يعالج فى مستشفى استثمارى بالمعادى.. تضارب حول حالة «صفوت الشريف» الصحية

المرأة الحديدية عن إهانة أردوغان للمحجبات: سئمت الأمة من عقليته القذرة

الصور

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

الصحة: 54 وفاة و1407 إصابات بكورونا

قصة زواج وحيد حامد والإعلامية زينب سويدان

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

النرويج: العثور على جثمان وفقدان 8 أشخاص إثر انزلاق أرضي بأوسلو

البابا فرنسيس يصف الراحل مارادونا بـ«الشاعر»

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

أيام زمان

«نجحنا من أول مسلسل» حكاية الصداقة القديمة بين الزعيم ووحيد حامد

ثريا فخري أشهر دادة في السينما.. بلا اسم وتوفيت غنية دون وريث

مها صبري نجمة ماتت بسبب إيمانها بالسحر وصداقتها للدجالين

لولا صدقي رفضها فريد الأطرش فتزوجت 9 مرات وهاجرت إلى إيطاليا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

فؤاد زويريق عن وحيد حامد: وطن يحمل وطنًا

«كاب» تناقش دور وسائل التواصل التكنولوجية فى مساعدة ذوى قدرات الإبصار المحدودة

مصطفى الشيمي: سعيد بوصولي للقائمة القصيرة لجائزة المسرح

«وديعة لينين» جديد مارك أمجد عن منشورات الربيع