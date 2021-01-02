مصطفى الشيمي: سعيد بوصولي للقائمة القصيرة لجائزة المسرح

أعرب الكاتب المسرحي مصطفى الشيمي عن سعادته لوصول عمله المسرحي "شبيك لبيك أيها الجني" للقائمة القصيرة لجائزة الهيئة العربية المسرح.وقال الشيمي لـ«الدستور»، إنه سعيد بوصول مسرحية "شبيك لبيك أيها الجني" للقائمة القصيرة لجائزة الهيئة العربية للمسرح (فرع الطفل)، مؤكدًا أهمية الجائزة ودورها في صناعة التنافس الإبداعي على مستوى الوطن العربي، لافتًا إلى أن الحصول عليها يمثل إضافة حقيقية لكل كاتب، خاصة أن القائمة حافلة بالمبدعين ممن يقدر تجاربهم.وتابع "سعادتي كبيرة لأن الترشح في أدب الطفل يمثل لي نفس الشغف والجنون الذي يحيطني وأن أكتب للكبار، مشيرًا إلى أنه "من الجيد أن تدعم الهيئة العربية للمسرح أدبَ الطفل، فهذا الأدب مظلوم في بلادنا، بسبب نظرتنا القاصرة له بوصفه أدب من الدرجة الثانية، وهى نظرة أساهم ضمن مبدعين آخرين في تغييرها.وأكد الشيمي أن "أدب الطفل قادر على تقديم نصوص لا تقل عن أدب الكبار، عبر كتابات قادرة على تغيير الوعي وهو غاية أصيلة للأدب"، مختتمًا تصريحاته بأنها "ليست المرة الأولى التي أترشح فيها للقائمة القصيرة لجائزة الهيئة العربية المسرح، بل المرة الثالثة وآمل أن يبتسم الحظ لي هذه الدورة، خاصة أن الجائزة مثلت تحديًا شخصيًا، بأن أكتب في كل مرة نصًا أفضل."