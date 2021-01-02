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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

14 ألف إصابة جديدة بكورونا في 5 دول شرق أوروبا

السبت 02/يناير/2021 - 10:25 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أظهرت بيانات السلطات الصحية في كل من بولندا والتشيك ورومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا، اليوم السبت، أن الدول الخمس سجلت مجتمعة 14726 إصابة و372 وفاة ناجمة عن انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وذكرت وزارة الصحة البولندية في بيان أنها سجلت 6945 إصابة ليصل إجمالي الإصابات 1312780 إضافة إلى تسجيل 102 وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية ليصل اجمالي عدد الوفيات 28965.

وفي التشيك ذكرت وزارة الصحة في بيانها تسجيل 3441 إصابة ليصل اجمالي الاصابات الى 735469 اصابة في حين وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس 11827 حالة وفاة حتى الان بعد تسجيل78 حالة وفاة جديدة.

وإلى رومانيا حيث ذكرت ادارة الطوارئ الصحية إنه تم تسجيل 1194 لتصل عدد الحالات المسجلة الى 637395 اصابة والوفيات الى 15919 بعد تسجيل 78 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية.

أما في هنغاريا فذكرت وزارة الصحة في بيان لها تسجيل 1410 اصابة ليصل عدد الحالات المسجلة الى 326688 اصابة في حين بلغ عدد الوفيات 9781 حالة وفاة بعد تسجيل 114 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وفي سلوفاكيا أعلنت وزارة الصحة في بيان تسجيل 1736 اصابة جديدة ليصل عدد الحالات الى 186244 إصابة في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة بسبب الفيروس حتى الأن 2250 وفاة.

وخلال الفترة الأخيرة شهدت أوروبا طفرة في أعداد الاصابات بفيروس كورونا قبل أن تبدأ الاحد الماضي في برنامجا غير مسبوق للتطعيم بلقاح (فايزر بيونتيك) المضاد لكورونا ضمن جودها للقضاء على الجائحة وذلك في وقت دعت فيه منظمة الصحة العالمية الدول إلى مواصلة جهودها في مواجهة الجائحة لاسيما بعد ظهور سلاسة جديدة من فيروس كورونا في عدد من دول القارة.

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