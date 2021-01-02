35 وفاة و1422 إصابة جديدة بكورونا في تونس
السبت 02/يناير/2021 - 10:16 م
أ ش أطباعة
أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 35 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و765 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1422 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 141 ألفًا و979 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1422 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 141 ألفًا و979 حالة.