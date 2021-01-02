فض عزاء والدة الكابتن حازم إمام.. وضبط عمال الفراشة

ألقت مباحث الجيزة، القبض على عمال فراشة أقاموا سرادق عزاء والدة الكابتن حازم إمام بمنطقة إمبابة، وفض العزاء.ورصدت الأجهزة الأمنية تجمعات بمسجد ناصر في أرض عزيز عزت بإمبابة، وانتقلت القوات لفض التجمع الذي تبين من التحريات أنه عزاء والدة حازم إمام كابتن فريق نادي الزمالك، وتم فض التجمع تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بمنع سرادقات العزاء وحفلات الزفاف، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.وتلقى حازم إمام قائد الزمالك واجب العزاء في وفاة والدته، التي رحلت اليوم السبت، في السرادق المخصص لتلقي العزاء، بعدما وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض.