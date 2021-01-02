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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إطلاق سراح 3 روس وأوكراني محتجزين في ليبيا

السبت 02/يناير/2021 - 10:36 م
إطلاق سراح 3 روس
إطلاق سراح 3 روس وأوكراني
وكالات
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أعلن رئيس منظمة روسية مثيرة للجدل السبت إطلاق سراح ثلاثة مواطنين روس وأوكراني كانوا محتجزين في ليبيا، في خطوة تلفت إلى دور الكرملين في ليبيا التي تمزقها النزاعات.

وأشار رئيس منظمة الدفاع عن القيم الوطنية، وهي منظمة روسية تشكل جزءا من مجموعة إعلامية مرتبطة برجل الأعمال القريب من الكرملين يفجيني بريجوزين، إلى الأمر على تلجرم.

وقال الكسندر مالكفيتش إنّ الافراد الأربعة "خطفوا" قبل عدة اسابيع لكنه لم يوضح الغرض من وجودهم في البلاد ولم يحدد الجهة التي احتجزتهم.

وأضاف "بالتعاون مع الدبلوماسيين الروس، وجّهنا كل جهودنا وقمنا بهذه المهمة الصعبة والبالغة الأهمية -- إعادة مواطنينا إلى أرض الوطن".

وتدعم موسكو في ليبيا المشير خليفة حفتر في مواجهة حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة.

ويأتي إعلان مالكفيتش السبت بعد عدة أسابيع من إطلاق ليبيا سراح اثنين من موظفي منظمة الدفاع عن القيم الوطنية وإعادتهما إلى روسيا.

وكانت السلطات الليبية اتهمت مكسيم شوجالي ومترجمه سمير سيفان، وكلاهما مواطنان روسيان، العام الماضي بالتدخل في الانتخابات بايعاز من موسكو فيما كانا يعملان مع نجل الزعيم الراحل معمر القذافي.

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