نادي القضاة يهنئ الرئيس بالعام الجديد: «نتمنى مواصلة جهود البناء»

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأن المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر يتوجه، بأسمى آيات التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم بالعام الميلادي الجديد، داعيًا الله أن يكون العام الجديد حافلًا بالصحة والعافية والخير والعطاء.وتمنى مواصلة جهود البناء والتنمية المخلصة ومواجهة التحديات الجديدة التي فرضتها الظروف الصحية الدقيقة بانتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد لتكمل مصر بالعمل الجاد بسواعد أبناءها رحلة انطلاقها نحو الاستقرار والنماء.