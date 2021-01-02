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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تحلم بوظيفة.. قصة كفاح «أنهار» طالبة العلم المحمولة على أعناق والدها

السبت 02/يناير/2021 - 10:02 م
أنهار مهدي
أنهار مهدي
أريج الجيار
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لم تكن إعاقتها عائق لها، بل عملت على تحديها، تخطت الفتاة العشرينية الصعوبات والتحديات التي واجهتها من صعوبة التنقل بكرسيها المتحرك، والتنمر الذي كان يلاحقها، بل إصرارها وعزيمتها كان يمنح أهلها الدافع لجعلها تستكمل تعليمها، والسفر يوميًا محمولة على كتف والدها لاستكمال مسيرتها التعليمية.

أنهار مهدي، ذات الـ٢٥ عامًا، حاصلة على بكالوريوس تجارة قسم إدارة أعمال جامعة بنها، تقول: «أنا فتاة من أسرة بسيطة بقرية ريفية، تحديت الصعاب فعليًا حتى أكملت تعليمي الجامعي، تفوقت في دراستي حتى حصلت على شهادة جامعية بمساعدة والدتي ووالدي الذي كان يحملني على كتفه ويوصلني للمدرسة من أول المرحلة الابتدائية حتى الجامعة في سبيل تحقيق حلمي، وهو إكمال تعليمي الجامعي».

تضيف«أنهار»: «بالرغم من كل الصعاب التى واجهتني من صعوبة حركتي، وتحمل نظرة الشفقة في عيون الكثير من الناس التي يجب أن تتحول لفخر بأن يوجد مثال مشرف لفتاة عندها إرادة من حديد مثلي، ومع ذلك تحملت نظرة الناس المريضة بالجهل، وأكملت تعليمي على أمل أن أحصل علي وظيفة بعد التخرج».

تحلم «أنهار» أن تلتحق بوظيفة، مؤكدة أنها تجيد الكمبيوتر واللغة الإنجليزية، ومع ذلك لم تحصل على فرصة من أجل تحقيق حلمها، حيث تقول: «أن أحصل عل وظيفة محترمة بعد كل هذا التعب هو مش حقي بس، الحقيقة حق بابا وماما، وتعبهما معي».

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