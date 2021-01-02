الاتحاد الأوروبي: اجتماع سد النهضة غدا فرصة للتوصل لاتفاق

رحب الاتحاد الأوروبي، السبت، باستئناف محادثات سد النهضة غدا، بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية جنوب إفريقيا رئيس الاتحاد الإفريقي.وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم أن جولة مفاوضات سد النهضة غدا بين الدول الثلاث فرصة للاتفاق على ملء سد النهضة، وفق قناة "العربية".وكان السودان أعلن في وقت سابق اليوم أن وزير الخارجية عمر قمر الدين، ووزير الري والموارد المائية ياسر عباس سيشاركان في الاجتماع الوزاري لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، غدا الأحد، برئاسة بانادورا وزير التعاون الدولي بجمهَورية جنوب أفريقيا التي ترأس الدورة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى.وقال مصدر سوداني مسؤول إن هذا الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الأفريقي عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة حسب طلب السودان السابق، ومن ثم النظر في المسودة التفاهمية والتي أعدها الخبراء.