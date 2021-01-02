أبوشبانة: المشروعات لها أثر إيجابي على عمل الشركات بقطاع التشييد

قال المهندس أحمد أبوشبانة الرئيس التنفيذي لشركة «إيجيكو»، إن نجاح الشركة في تحقيق صافي ربح بلغ 94 مليون جنيه في ظل تحديات كورونا، يأتي ضمن ثمار المناخ الاقتصادي الجيد الذي دعمته الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «إيجيكو»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن نجاح الشركة في الحصول على تعاقدات ضخمة يمثل قدرة الشركات الحكومية على تنفيذ المشروعات القومية الهامة.وأكد أبوشبانة أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لها أثر إيجابي على عمل الشركات في قطاع التشييد والبناء مما ينعش هذه الشركات التي تعمل في المشروعات القومية.