«بورسعيد» تحذر أولياء الأمور من مراكز الدروس الخصوصية

ناشدت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، أولياء الأمور عدم إرسال أبنائهم إلى مراكز الدروس الخصوصية، حرصًا على سلامتهم في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيرس كورونا وتأمين حياة المواطنين.وأكدت المحافظة، في بيانها، أنه سيكون هناك ابتداءً من الغد حملات رقابية بجميع الأحياء على مراكز الدروس الخصوصية، وتوقيع غرامة 4000 جنيه على أي مركز يثبت استمراره في العمل مع إغلاقه.وشددت على أنه لن يسمح بعمل هذه المراكز في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وجهود الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.