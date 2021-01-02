مصرع شخص وإصابة سيدة فى حادث على الطريق السريع ببورسعيد

وقع حادث تصادم سيارة ملاكى مع موتوسيكل على طريق بورسعيد الإسماعيلية أمام قرية أم خلف، وأسفر عن وفاة شخص وإصابة سيدة، وعلى الفور قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى موقع الحادث ونقلهم إلى مستشفى السلام.وقام الفريق الطبى بتقديم الخدمة الطبية والإسعافات الأولية للمصابة "فتحية عادل محمد" ٧٠ سنة، والحالة العامة سيئة وغيبوبة تامة، حيث تعانى من كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وتم دخولها المستشفى لاستكمال العلاج.كما تم التحفظ على جثة المتوفى جمال مصطفى شحاتة ٧٣ سنة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.