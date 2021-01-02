رفع 500 طن من الأتربة على طريق «طنطا القاهرة الزراعي»

نفذت رئاسة مركز ومدينة طنطا حملة نظافة موسعة مشتركة مع رئاسة حي ثان طنطا، أسفرت عن رفع أكثر من (٥٠٠) طن من الأتربة وتسويتها في جزء منخفض على طريق طنطا القاهرة الزراعي بمعدات مركز طنطا.كما شاركت الوحدات المحلية بمركز ومدينة طنطا بحملة نظافة مشتركة لنظافة الكورنيش وكنس الطرق السريعة ورفع تراكمات الأتربة من على جانبي الطرق والجزر الوسطى ورشها بالمياه بدايةً من حدود محافظة الغربية في نطاق ( قرية دفرة، قرية ميت حبيش، طريق طنطا المحلة الكبرى، نطاق قرية الرجدية، منطقة الإستاد الكورنيش، قرية شوبر، طريق طنطا شوبر الدائري، مدخل قرية خرسيت، مدخل عزبتي القلا وطه بقرية ميت السودان )، كما تم رفع القمامة من (شارع جمال عبد الناصر، ميدان المحطة، كفر العرب، خلف البترول، المقابر) بنطاق الوحدة المحلية بمحلة مرحوم.واستمرارًا لأعمال النظافة، رفعت الوحدات المحلية بمركز ومدينة سمنود (٩) أطنان من القمامة، كما قام قسم النظافة والتجميل بحي أول المحلة الكبرى بحملة نظافة ورفع المخلفات من الطريق الدائري ومازال العمل مستمرًا في باقي الشوارع بنطاق الحى.كما أكد محافظ الغربية استمرار مثل هذه الحملات المكبرة وتسخير كل إمكانيات ومعدات المحافظة لتحقيق المظهر الجمالي اللائق.