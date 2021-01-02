السيادة السوداني: نلتزم بتحقيق نظام ديمقراطي قائم على سلطة القانون

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، محمد حسن التعايشي، الالتزام التام بتحقيق نظام ديمقراطي قائم على سلطة القانون، مشددا على أن تضحيات شهداء ثورة ديسمبر لن تضيع هدرا، وستسهم في وضع أسس لمستقبل البلاد.وقال التعايشي، خلال زيارته أسرتي شهيدين من شهداء الثورة، "نعمل بجد لمحاسبة ومساءلة كل الذين تسببوا في انتهاكات حقوق الإنسان التي راح ضحيتها عدد من شهداء الثورة أثناء مقاومتهم للنظام البائد".ونقل مجلس السيادة الانتقالي، في بيان مساء اليوم السبت، عن التعايشي قوله إن العقاب سيطال كل الذين ارتكبوا التجاوزات الكبيرة والخطيرة ضد المدنيين والشهداء أثناء تعبيرهم عن مطالبهم وأهدافهم المشروعة النبيلة.وأضاف أن من أهداف الحكومة الانتقالية وضع الأسس المتينة لبناء نظام ديمقراطي مدني يحقق العدالة الاجتماعية، ووضع الأسس لنظام اقتصادي يحقق الكفاية، بجانب وضع الحلول الجذرية لمعالجة قضايا الحرب.وأوضح أن العدالة مطلب أساسي نعمل على تحقيقه ولا تراجع عنه، داعيا إلى العمل على بناء نظام عدلي وقضائي مستقل وقوي ثابت في السودان قادر علي تحقيق أهداف الثورة والسعي لإيقاف كل أشكال القتل خارج القانون.ودعا عضو مجلس السيادة إلى أهمية تكاتف الجهود لوضع الأسس لبناء دولة السودان ومجابهة التحديات الماثلة أمام حكومة الفترة الانتقالية.