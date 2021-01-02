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السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

157 وفاة و3466 إصابة بكورونا في فرنسا

السبت 02/يناير/2021 - 10:26 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
أ ش أ
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أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم السبت، تسجيل 157 حالة وفاة و3466 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 ماضية.

ووفقا لما نقلته صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية عن بيانات الصحة العامة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الفيروس إلى 64 ألفا و921 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات أكثر من مليونيّ و600 ألف حالة.

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