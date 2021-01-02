157 وفاة و3466 إصابة بكورونا في فرنسا

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم السبت، تسجيل 157 حالة وفاة و3466 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 ماضية.ووفقا لما نقلته صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية عن بيانات الصحة العامة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الفيروس إلى 64 ألفا و921 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات أكثر من مليونيّ و600 ألف حالة.