وفاة رئيس وزراء مالي الأسبق

توفي رئيس وزراء مالي الأسبق موديبو كيتا عن عمر ناهز 78 عاما، حسبما قال رئيس الوزراء المؤقت مختار أواني السبت.ولم يحدد أواني سبب أو يوم وفاة كيتا، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2015 إلى 2017.وأشاد أواني في تغريدة على تويتر بـ"ذكرى خادم عظيم للدولة ورجل مفعم بقيم أسلافنا المتمثلة في النزاهة والشرف والكرامة".وجاء هذا الإعلان بعيد تشييع زعيمة المعارضة المخضرمة سوميلا سيسي، التي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا في أواخر ديسمبر.وتوفي الرئيس السابق أمادو توماني توري في نوفمبر، فيما توفي الديكتاتور السابق موسى تراوري في سبتمبر.كان موديبو كيتا واحدًا من ستة رؤساء وزراء خلال عهد الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطيح به في انقلاب في أغسطس.ومن عام 2014 حتى تعيينه كرئيس للوزراء، كان موديبو كيتا ممثل الرئيس لمحادثات السلام بين الحكومة وجماعات الطوارق التي تشن تمردا في شمال البلاد.وأودى العنف بالآلاف في البلاد منذ عام 2012.كان موديبو كيتا مدرسًا في البداية، لكنّه شغل العديد من المناصب العامة من بينها وزير وسفير.