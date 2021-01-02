3330 عسكريًا أرمنيًا قُتلوا في كاراباخ خلال الحرب

أعلنت الناطقة باسم وزارة الصحة الأرمنية ألينا نيكوغوسيان، اليوم السبت، أن 3330 عسكريا أرمنيا قتلوا في كاراباخ خلال الحرب الأخيرة هناك.وأضافت نيكوغوسيان بحسب ما نقلت شبكة روسيا اليوم: "مع حلول 1 يناير أنجز الطب الشرعي فحص 3330 جثة من جثث العسكريين الذين قتلوا في كاراباخ.ولتحديد هويات الجثث والتعرف على أصحابها، تم منذ بداية الحرب أخذ 1441 عينة من الجثث وهناك 871 عينة في مرحلة البحث".وتابعت، أن المختصين من المركز العلمي والعملي للطب الشرعي حددوا هوية 436 جثة، بما فيها 66 منها في الأيام العشرة الماضية.واتفقت أرمينيا وأذربيجان في العاشر من نوفمبر الماضي بوساطة روسية على وقف الحرب في كاراباخ، وتبادل الأسرى وجثث القتلى، وتسليم أرمينيا أذربيجان عددا من المناطق، وانتشار قوات روسية لحفظ السلام في المنطقة.