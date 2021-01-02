«العربية للأدوية»: حققنا صافي ربح 93 مليون جنيه

كشف الدكتور أسامة عبدالباسط رئيس الشركة العربية للأدوية، عن تحقيق الشركة صافي ربح يبلغ 93 مليون جنيه عن العام المالي 2019-2020.وأضاف رئيس الشركة العربية للأدوية في تصريحات لـ«الدستور»، أن الشركة حققت أعلي نسبة ربحية في توابع القابضة للأدوية وتبلغ 17.9%.وأشار إلى أن الشركة تعمل علي زيادة حجم المبيعات والإنتاج خلال العام الجاري 2020-2021، مما سينعكس على أرباح الشركة أيضًا بالزيادة.وأوضح رئيس العربية للأدوية أن الشركة تستهدف استكمال تطوير خطوط الإنتاج بالشركة، حيث توجد خطة لضخ استثمارات للتطوير مما يكون له أثر إيجابي للغاية على الشركة خلال الفترة المقبلة.