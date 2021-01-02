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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تسجل 3466 إصابة جديدة بكورونا

السبت 02/يناير/2021 - 10:41 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
عبير سليم
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 3466 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، بعد 19348 حالة الخميس.

ووفقا لرويترز، فإن العدد المسجل اليوم، يقل عن أعلى عدد في أكثر من شهر والمسجل الأربعاء الماضي، والذي بلغ 26457 إصابة.

ويعد الرقم المسجل اليوم من أهداف الحكومة التي تسعى إلى تحقيق استقرار في الإصابات لنحو 5 آلاف حالة وما دون يوميا.

ووصل إجمالي الإصابات في فرنسا حتى الآن إلى مليونين و643 ألفا و239 حالة في خامس أعلى حصيلة بالعالم.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد وفيات "كوفيد-19" بواقع 157 حالة إضافية ليصل إجمالي الضحايا إلى 64921.

وقالت الحكومة في وقت سابق إن "السلطات ستوسع فترة حظر التجول في 15 منطقة في شمال شرق وجنوب شرق البلاد اعتبارا من السبت لمكافحة انتشار الفيروس ليبدأ في الساعة السادسة مساء بدلا من الثامنة".

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