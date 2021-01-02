إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، عند مطلع سنور اتجاه المنيا بدائرة محافظة بنى سويف.تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بوقوع حادث سير بنطاق المحافظة، بالطريق الصحراوي الشرقي، عند مطلع سنور إتجاه المنيا، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص.وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي وهم: عبد الله جلال حسين، 37 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وسهام نادى عبد العال، 37 سنة، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، وسعد عبد الله جلال، 16 سنة، طالب، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع، وإسراء محمد جلال، 16 سنة، طالبة، مصابة بسحجات بالجسم، جميعهم يقيمون مركز سمالوط بمحافظة المنيا.ووجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير مستشفى بنى سويف التخصصى، الأطباء بتقديم كافة الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.