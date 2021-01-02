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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«إعلام الجامعة الحديثة» تنظم فعالية لتشجير وتنظيف البيئة المحيطة (صور)

السبت 02/يناير/2021 - 09:54 م
فعالية لتشجير وتنظيف
فعالية لتشجير وتنظيف البيئة المحيطة
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نظم طلاب مشروعات تخرج قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات MTI فعالية تشجير وتنظيف البيئة في المنطقة المحيطة بالجامعة، وذلك في إطار حملات التسويق الاجتماعي التخرج بالقسم.

وشارك في تنفيذ هذه المبادرة كل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية. 

وصرح الدكتور سامي الشريف، عميد الكلية، بأن الهدف من الفعالية هو تنمية شخصيات ومهارات الطلاب ليصبحوا أشخاصًا فاعلين في المجتمع وقادرين على دخول سوق العمل بأفكار ومهارات متميزة.

وقال الدكتور السيد بهنسي، وكيل الكلية، إن هذه المبادرات تأتي ضمن المشاركة المجتمعية للكلية والتي تظهر بدورها في المشروعات العملية للطلاب، وحرص الكلية على غرس روح الولاء والانتماء للوطن لدى أبنائنا الطلاب.

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