أوكرانيا تسجل 51 وفاة و5038 إصابة جديدة بكورونا

سجلت أوكرانيا، اليوم السبت، انخفاضا حادا بعدد وفيات وإصابات كورونا، حيث جرى تسجيل 51 وفاة و5038 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وبحسب معطيات وزارة الصحة الأوكرانية التي نقلتها وكالة (يونيان) الأوكرانية للأنباء، فإن إجمالي عدد ضحايا الجائحة في البلاد وصل الى 18731 والإصابات 1069517.