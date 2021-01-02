السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في حلوان

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حلوان دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وأخمدت النيران.كانت غرفة عمليات الحماية المدنية القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل عقار فى منطقة حلوان، وتم الدفع بسيارات إطفاء الى مكان الحريق، وفرض كردون أمنى وومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، مع إخماد الحريق.