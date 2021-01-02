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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع وفيات كورونا لـ345 في صفوف الجالية الفلسطينية

السبت 02/يناير/2021 - 10:45 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
وكالات
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أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 345، واستقرار الإصابات عند 8917 إصابة.

وأشارت الخارجية إلى أن سفارتنا لدى الجمهورية الإيطالية سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن محمود أبو عيشة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 5 حالات.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 107، وعدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية ليبقى عدد الإصابات 5979 اصابة.

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