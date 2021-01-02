إصابة شخصين فى تصادم 3 سيارات أعلى دائرى الهرم

أصيب شخصان إثر تصادم وقع بين 3 سيارات إحداها ميكروباص والأخريان نقل، أعلى الطريق الدائرى بنطاق حى الهرم، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للمتجه من الوراق إلى المريوطية، وانتقلت أوناش المرور لرفع الحطام، وإسعاف المصابين فى محيط الحادث.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة بدائرى الهرم بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.