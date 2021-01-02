مصرع فتاة أثناء نشر الغسيل في القليوبية

لقيت فتاة بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مصرعها، إثر سقوطها من بلكونة منزلها أثناء نشر غسيل الملابس وتم نقلها إلى مستشفى ناصر العام لاتخاذ اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع (مريم، س، ش) تبلغ من العمر 15 عاما تقيم بمنطقة مساكن الضباط بحي غرب شبرا الخيمة.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أنه أثناء قيام الفتاه بنشر غسيل الملابس سقطت من بلكونة منزلها ولفظت أنفاسها الأخيرة وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.