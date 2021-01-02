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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حوادث شهدتها محافظة أسوان خلال الأسبوع الأخير

السبت 02/يناير/2021 - 09:26 م
حوادث شهدتها محافظة
حوادث شهدتها محافظة أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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تعددت الحوادث التي شهدتها محافظة أسوان خلال الأسبوع الماضي، والذى أصيب على إثرها عدد من الأشخاص، بجانب أنها أودت بأرواح آخرون.

وترصد «الدستور» الحوادث التي وقعت على مدار الأسبوع الأخير قبل بدء العام الجديد:

واستهل الأسبوع الأخير بانقلاب سيارة ملاكي فى نهر النيل عند منطقة كورنيش أسوان الجديد، وكان يستقلها 5 أشخاص، ولكنهم خرجوا منها بصحة جيدة دون إصابات حتى أنهم رفضوا النقل إلى المستشفى.

وبعدها وقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة أمام قرية فارس بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، أسفر عنها مصرع 12 شخصًا، وإصابة 5 أخرون.

كما وقع حادث تصادم طفل بقطار عند منطقة كيما، بجوار النادي الروسي، إلا أن الطفل لفظ انفاسه الأخيرة بعد نقله إلى مستشفى أسوان الجامعي.

ولم يمر سوى عدة أيام وتكرر نفس عدد الأشخاص الذين لاقوا مصرعهم في حادث أول الأسبوع بحادث آخر في أخره، حيث وقع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق العلاقى بمحافظة أسوان، ما أدى إلى مصرع 12 شخصًا أثر اشتعال السيارتين بعد التصادم.

وفي نفس الأسبوع، وقع حادث تصادم سيارة مع مقطورة قصب بطريق توشكي عنيبه بمركز نصر النوبة التابعة لمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

واستكمالًا للحوادث التي وقعت خلال الأسبوع الأخير، وقع حادث سير بكورنيش أسوان، عند منطقة الجزيرة بمدينة أسوان، مما أسفر عن مصرع وإصابة شخصين.

وبعدها لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، إثر دهس قطار عليه أثناء مرور شريط السكة الحديد بقرية الرغامة شرق بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، وتم نقله إلى مشرحة كوم أمبو المركزي.

كما انقلبت سيارة ربع نقل 2 كابينة عند الكيلو 240 بطريق أبو سمبل بمحافظة أسوان، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرون، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأخيرًا تلقي مرفق إسعاف أسوان إخطارًا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة لشاب يدعى «أ. ج» بها عدة طعنات بالرقبة وأخرى بجسده، ملقى بالشارع عند منطقة المدينة الصناعية، بظروف غامضة، وتم نقله إلي مشرحة أسوان العمومية.

وتحررت المحاضر اللازمة بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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