مجلس الشباب المصرى يبحث تحديات ريادة الأعمال فى ظل أزمة كورونا

نظم مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح، ورشة عمل حول التحديات التي تواجه ريادة الأعمال وشباب المستثمرين في ظل جائحة كورونا التي أثرت علي كل القطاعات.شارك في الورشة لفيف من المتخصصين وأساتذة الاقتصاد وأعضاء البرلمان المصري ونماذج من شباب رواد الأعمال المصريين، مثل جيهان مديح، عضو الهيئة الاستشارية لمجلس الشباب المصري، وأحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، ومحمد أنيس، مسئول وحدة السياسات الاقتصادية، وسهيلة محمود، مسئول وحدة ريادة الأعمال.ناقشت الورشة العديد من القضايا، مثل مدى تأثر المشروعات الصغيرة بالجائحة وتأثير المشروعات الصغيرة علي الاقتصاد غير الرسمي وكيف يمكن دعم ملفات ريادة الأعمال لتصبح بطاقة العبور للاقتصاد المصري من هذه الأزمة.