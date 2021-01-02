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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«القومى للإعاقة» يحتفل باليوم العالمى لمولد لويس برايل

السبت 02/يناير/2021 - 10:01 م
القومي للإعاقة
القومي للإعاقة
محمد الشريف
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ينظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عبر البث الحي المباشر من خلال تقنية (ZOOM) لقاء موسعًا حول مناقشة المبادئ التوجيهية لنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إلى التكنولوجيا ؛ تزامنّا مع احتفال العالم باليوم العالمي للغة برايل ومولد مبتكرها لويس برايل.

يعقد اللقاء غدًا الأحد الموافق 3 يناير الجاري؛ الساعة الحادية عشرة صباحًا؛ بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بهذا الشأن؛ وسيكون اللقاء متاحًا للجميع المشاركة فيه من خلال الرابط الموجود على صفحة المجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة على «فيسبوك».

يذكر أن الأمم المتحدة خصصت يوم 3 يناير من كل عام ليكون يومًا عالميًا للاحتفال بلغة برايل، ويهدف هذا اليوم إلى إذكاء الوعي بأهمية لغة بريل بوصفها وسيلة تواصل في الإعمال الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتوطيد تواجدهم الفعلي في مجتمعاتهم، بالإضافة إلى إتاحة المجال للتعرف على المشاكل التي قد يواجهونها، والعمل على إيجاد حلول فعلية للتغلب على مشاكلهم من خلال تضافر جهود المنظمات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أبرز ما توصلت إليه نتائج الأبحاث والدراسات في جميع المجالات، لا سيما مجال المعينات البصرية، فضلًا عن التعرف على أحدث ما توصل إليه العالم في مجال التكنولوجيا المساعدة التي تهدف إلى إتاحة أدوات ووسائل وتطبيقات تكنولوجيا جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بشكل يضمن تواجدهم ومشاركتهم فى مجتمعاتهم بفاعلية، وتسهيل تواصلهم مع الآخرين.

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