«وديعة لينين» جديد مارك أمجد عن منشورات الربيع

صدر حديثًا عن دار منشورات الربيع للنشر والتوزيع رواية "وديعة لينين للكاتب الروائي مارك أمجد، تقع الرواية في 176 من القطع المتوسط.تدور أحداث الرواية حول "كفافي" ذلك الشاب السكندريّ الذي تقذف به أقداره لينزح إلى القاهرة لدراسة الإعلام، وهناك تقوده "راحاب" لأوساط الصحفيين والمثقفين، لتتكشف له خبايا تخدش فطرته الساحلية المسيحية داخل مطبخ النخب الثقافية والفنية، وفي معاقل ودور نشر اليسار المصري.ورواية "وديعة لينين "، هى التعاون الثالث بين الكاتب الروائي مارك أمجد ودار الربيع للنشر والتوزيع وذلك بعد رواية "البطريركية" ٢٠١٩ و"نشيد الجنرال" ٢٠٢٠ (إعادة طبع).مارك أمجد؛ روائي وصحفي مصري مواليد الإسكندرية ١٩٩٤، تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة، له أعمال سابقة مثل رواية "الرقص على أرغن الرب" ورواية "البطريركية" ومجموعة "نشيد الجنرال" التي حاز عنها جائزة ساويرس.