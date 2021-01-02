كامل الباشا: فيلم «حظر تجول» بوابة دخولي للسينما

عبر الفنان كامل الباشا عن سعادته بالتواجد في فيلم «حظر تجول» الذي عرض في دور السينما منذ يومين، مشيرا إلى أنه سعيد بكونه متواجد في فيلم بطولة الفنانة إلهام شاهين وإخراج أمير رمسيس.وقال كامل الباشا في تصريحات لـ«الدستور» اليوم: «فيلم حظر تجول هو الباب الذي أدخل به السينما المصرية؛ وأتمني أن يكون فاتحة خير لي».وأضاف: «بخصوص ظروف عرض الفيلم في كورونا هي ليست في مصر فقط بل في العالم أجمع واللحظات الراهنة هناك وباء يعطل كثير أشياء منها السينما ووسائل الترفيه حتى الإنتاج التليفزيوني؛ إن شاء الله نحاول التعايش مع الظروف».يذكر أن فيلم حظر تجول بطولة الهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومهرة مدحت ومن إخراج أمير رمسيس وقد عرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42.