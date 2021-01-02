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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أبرزها ارتداء الكمامة بشكل خاطئ.. 5 عادات قد تصيبك بكورونا

السبت 02/يناير/2021 - 09:14 م
الكمامة
الكمامة
شيماء دهب
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هناك بعض الأخطاء الكارثية التي يرتكبها بعض الأشخاص دون دراية، وتسبب احتمالية الإصابة بالكورونا.. لذا نوضح من خلال موقع Brightside بعض هذه الأخطاء وتصحيحها لتجنب ارتكابها.

- ارتداء الكمامة بشكل خاطئ
لابد من ارتداء الكمامة بشكل صحيح حتى تحميك من عدوى الفيروس، فنجد الأشخاص يرتدون الكمامة على الفم فقط ولا تغطي الأنف هذا غير صحيح، فالارتداء السليم للكمامة يأتي من تغطية الفم والأنف، ويتم استخدامها بصورة يومية ويجب تبديلها بشكل يومي.
لابد من غسل اليدين قبل ارتداء الكمامة وعقب خلعها واستخدام كيس بلاستيك وإلقائها في سلة المهملات ثم غسل اليدين بالماء والصابون بشكل جيد.

- غسل اليدين بشكل صحيح
كثيرًا ما نجد أشخاص يغسلون أيديهم بشكل خاطئ، لذا لابد من معرفة الطريقة الصحيحة لغسل اليدين عن طريق فرك اليدين وبين الأصابع مدة أقلها 20 ثانية بالماء والصابون.

- عدم حمل المطهر
لا تكتفي بغسل اليدين قبل خروجك من المنزل كحماية من الفيروس عليك حمل زجاجة من الكحول تحتوي على 60% من الكحول على الأقل.

-حمل المياه والمناديل
على كلًا منا حمل زجاجة المياه الخاصة بك، كلما غادرت المنزل حتى ترطب الحلق بشكل مستمر، وكذلك المناديل لابد أن تكون معك بشكل أساسي حتى تستخدمها في حالة الكحة أو العطس.

- عدم تعقيم المحيط الخاص بك
عليك الحرص على تعقيم المكان المحيط بك باستمرار أي هاتفك المحمول، اللاب توب، أبواب السيارة، حقيبة الظهر، فهذه هي أسس مهمة لابد ألا يتم تجاهلها.

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