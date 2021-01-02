أبرزها ارتداء الكمامة بشكل خاطئ.. 5 عادات قد تصيبك بكورونا

هناك بعض الأخطاء الكارثية التي يرتكبها بعض الأشخاص دون دراية، وتسبب احتمالية الإصابة بالكورونا.. لذا نوضح من خلال موقع Brightside بعض هذه الأخطاء وتصحيحها لتجنب ارتكابها.- ارتداء الكمامة بشكل خاطئلابد من ارتداء الكمامة بشكل صحيح حتى تحميك من عدوى الفيروس، فنجد الأشخاص يرتدون الكمامة على الفم فقط ولا تغطي الأنف هذا غير صحيح، فالارتداء السليم للكمامة يأتي من تغطية الفم والأنف، ويتم استخدامها بصورة يومية ويجب تبديلها بشكل يومي.لابد من غسل اليدين قبل ارتداء الكمامة وعقب خلعها واستخدام كيس بلاستيك وإلقائها في سلة المهملات ثم غسل اليدين بالماء والصابون بشكل جيد.- غسل اليدين بشكل صحيحكثيرًا ما نجد أشخاص يغسلون أيديهم بشكل خاطئ، لذا لابد من معرفة الطريقة الصحيحة لغسل اليدين عن طريق فرك اليدين وبين الأصابع مدة أقلها 20 ثانية بالماء والصابون.- عدم حمل المطهرلا تكتفي بغسل اليدين قبل خروجك من المنزل كحماية من الفيروس عليك حمل زجاجة من الكحول تحتوي على 60% من الكحول على الأقل.-حمل المياه والمناديلعلى كلًا منا حمل زجاجة المياه الخاصة بك، كلما غادرت المنزل حتى ترطب الحلق بشكل مستمر، وكذلك المناديل لابد أن تكون معك بشكل أساسي حتى تستخدمها في حالة الكحة أو العطس.- عدم تعقيم المحيط الخاص بكعليك الحرص على تعقيم المكان المحيط بك باستمرار أي هاتفك المحمول، اللاب توب، أبواب السيارة، حقيبة الظهر، فهذه هي أسس مهمة لابد ألا يتم تجاهلها.