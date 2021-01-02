ننشر السيرة الذاتية لـ ممتاز الرئيس الجديد لجهاز حماية المنافسة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، القرار رقم 640 لسنة 2020 بتعيين الدكتور محمود أحمد ممتاز رئيسًا لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.والدكتور محمود ممتاز حاصل على درجة الدكتوراة في قانون واقتصاد المنافسة من كلية القانون بجامعة هامبورج بألمانيا، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من الجامعة الألمانية بالقاهرة، ودبلومة التسويق من كلية شارترد بالمملكة المتحدة، وهو بالأساس حاصل على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الألمانية بالقاهرة، بالإضافة إلى ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة.ويعد آخر منصب تقلده الدكتور محمود ممتاز هو مسئول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي بمقره الرئيسي بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية حيث كان مسؤولا عن عدة ملفات تخص حماية المنافسة وتنمية القطاع الخاص والمنافسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى جنوب شرق آسيا منذ أغسطس 2018.ويعد الدكتور ممتاز من أحد مؤسسي جهاز حماية المنافسة المصري؛ إذ إنه عمل بالجهاز من بداياته، وآخر منصب شغله هو مدير إدارة سياسات المنافسة بالإضافة إلى إدارة القضايا والبحوث بجهاز حماية المنافسة المصري في الفترة حتى يونيو 2018.وخلال عمله بجهاز حماية المنافسة المصري، باشر وعمل على العديد من القضايا في مجال حماية المنافسة بمعظم قطاعات الاقتصاد المصري، وعمل على توصيات تعديل العديد من مشاريع القوانين والقرارات الحكومية المقيدة للمنافسة، ووضع دليل توافق الشركات مع قانون حماية المنافسة، ونظم العديد من الندوات وورش العمل لتوعية الشركات المحلية والأجنبية بقانون حماية المنافسة، والمشاركة في تدريب قضاة المحاكم الإدارية والمحاكم الاقتصادية فيما يخص حماية المنافسة وقدم العديد من المحاضرات لمسؤولي المشتريات الحكومية بمركز تدريب هيئة الخدمات الحكومية على كيفية التعرف على التواطؤ في المناقصات، وأنشأ نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة لطلبة الاقتصاد والقانون.وخلال تلك الفترة فقد تلقى تدريبا في العديد من أجهزة المنافسة العالمية كجهاز المنافسة الألماني والإنجليزي والهولندي، وقسم المنافسة بوزارة العدل الأمريكية، ومفوضية التجارة الأمريكية حيث تدرب على أحدث سبل تحقيق القضايا وفحصها وسير العمل وتنظيمه في تلك الأجهزة.وعلى الصعيد الأكاديمي فقد عمل الدكتور محمود ممتاز مدرسًا لقانون واقتصاد المنافسة ببرنامج ماجستير القانون والاقتصاد بجامعتي هامبورج والقاهرة منذ عام 2016 وسبق وأيضا عمل مدرسًا لقانون واقتصاد حماية المنافسة ببرنامج القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج بألمانيا.وعلى المستوى الإقليمي والدولي، شارك الدكتور محمود ممتاز في برامج تدريب بالعديد من أجهزة المنافسة العربية والإفريقية، والعمل على التطوير المؤسسي والتنظيمي والتشريعي لعدد من نظم حماية المنافسة في الدول العربية والأجنبية.وللدكتور محمود ممتاز العديد من الإصدارات البحثية في مجال حماية المنافسة في المجلات والدوريات الدولية المعتمدة والخاصة بالبنك الدولي ومجلة المنافسة العالمية، وجريدة قانون المنافسة الأوروبي وتطبيقاته، ودورية مكافحة الاحتكار في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.وجاء اختيار نيفين جامع - وزيرة التجارة والصناعة، للدكتور محمود ممتاز كأحد الكوادر الشابة التي لها باعٌ طويل في مجال حماية المنافسة، والذي شغل منصبا دوليا مرموقا في البنك الدولى يؤهله لقيادة جهاز حماية المنافسة في المرحلة المقبلة وتحقيق الأهداف المرجوة من جهاز يقوم على ضمان حرية المنافسة داخل الأسواق المصرية.