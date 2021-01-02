رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ننشر السيرة الذاتية لـ ممتاز الرئيس الجديد لجهاز حماية المنافسة

السبت 02/يناير/2021 - 08:57 م
الدكتور محمود أحمد
الدكتور محمود أحمد ممتاز
دعاء أبو العزم
طباعة
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، القرار رقم 640 لسنة 2020 بتعيين الدكتور محمود أحمد ممتاز رئيسًا لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

والدكتور محمود ممتاز حاصل على درجة الدكتوراة في قانون واقتصاد المنافسة من كلية القانون بجامعة هامبورج بألمانيا، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من الجامعة الألمانية بالقاهرة، ودبلومة التسويق من كلية شارترد بالمملكة المتحدة، وهو بالأساس حاصل على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الألمانية بالقاهرة، بالإضافة إلى ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

ويعد آخر منصب تقلده الدكتور محمود ممتاز هو مسئول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي بمقره الرئيسي بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية حيث كان مسؤولا عن عدة ملفات تخص حماية المنافسة وتنمية القطاع الخاص والمنافسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى جنوب شرق آسيا منذ أغسطس 2018.

ويعد الدكتور ممتاز من أحد مؤسسي جهاز حماية المنافسة المصري؛ إذ إنه عمل بالجهاز من بداياته، وآخر منصب شغله هو مدير إدارة سياسات المنافسة بالإضافة إلى إدارة القضايا والبحوث بجهاز حماية المنافسة المصري في الفترة حتى يونيو 2018.

وخلال عمله بجهاز حماية المنافسة المصري، باشر وعمل على العديد من القضايا في مجال حماية المنافسة بمعظم قطاعات الاقتصاد المصري، وعمل على توصيات تعديل العديد من مشاريع القوانين والقرارات الحكومية المقيدة للمنافسة، ووضع دليل توافق الشركات مع قانون حماية المنافسة، ونظم العديد من الندوات وورش العمل لتوعية الشركات المحلية والأجنبية بقانون حماية المنافسة، والمشاركة في تدريب قضاة المحاكم الإدارية والمحاكم الاقتصادية فيما يخص حماية المنافسة وقدم العديد من المحاضرات لمسؤولي المشتريات الحكومية بمركز تدريب هيئة الخدمات الحكومية على كيفية التعرف على التواطؤ في المناقصات، وأنشأ نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة لطلبة الاقتصاد والقانون.

وخلال تلك الفترة فقد تلقى تدريبا في العديد من أجهزة المنافسة العالمية كجهاز المنافسة الألماني والإنجليزي والهولندي، وقسم المنافسة بوزارة العدل الأمريكية، ومفوضية التجارة الأمريكية حيث تدرب على أحدث سبل تحقيق القضايا وفحصها وسير العمل وتنظيمه في تلك الأجهزة.

وعلى الصعيد الأكاديمي فقد عمل الدكتور محمود ممتاز مدرسًا لقانون واقتصاد المنافسة ببرنامج ماجستير القانون والاقتصاد بجامعتي هامبورج والقاهرة منذ عام 2016 وسبق وأيضا عمل مدرسًا لقانون واقتصاد حماية المنافسة ببرنامج القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج بألمانيا.

وعلى المستوى الإقليمي والدولي، شارك الدكتور محمود ممتاز في برامج تدريب بالعديد من أجهزة المنافسة العربية والإفريقية، والعمل على التطوير المؤسسي والتنظيمي والتشريعي لعدد من نظم حماية المنافسة في الدول العربية والأجنبية.

وللدكتور محمود ممتاز العديد من الإصدارات البحثية في مجال حماية المنافسة في المجلات والدوريات الدولية المعتمدة والخاصة بالبنك الدولي ومجلة المنافسة العالمية، وجريدة قانون المنافسة الأوروبي وتطبيقاته، ودورية مكافحة الاحتكار في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وجاء اختيار نيفين جامع - وزيرة التجارة والصناعة، للدكتور محمود ممتاز كأحد الكوادر الشابة التي لها باعٌ طويل في مجال حماية المنافسة، والذي شغل منصبا دوليا مرموقا في البنك الدولى يؤهله لقيادة جهاز حماية المنافسة في المرحلة المقبلة وتحقيق الأهداف المرجوة من جهاز يقوم على ضمان حرية المنافسة داخل الأسواق المصرية.

موضوعات متعلقة

تردد قناة النهار الجديد 2021 على نايل سات

الأمن يفض سرادق عزاء والدة لاعب الزمالك حازم إمام (صور)

حقيقة وفاة 6 حالات بـ«زفتى العام» نتيجة توقف الأكسجين

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

الصور

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

الأكثر قراءة

قصة زواج وحيد حامد والإعلامية زينب سويدان

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت فى قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

النرويج: العثور على جثمان وفقدان 8 أشخاص إثر انزلاق أرضي بأوسلو

البابا فرنسيس يصف الراحل مارادونا بـ«الشاعر»

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

عزالدين نجيب يفتتح معرض «ثلاثة في مرايا اللون» (صور)

«وديعة لينين» جديد مارك أمجد عن منشورات الربيع

عبد الشكور ناعيا وحيد حامد: «عنوان على الدراما المصرية»

إعداد 400 لوحة ضمن مشروع توثيق المباني التراثية